日手機軟體 用指尖將語音劃成文字

2019-06-11 17:07

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕用「一指神功」就能把語音「劃」成文字，而且還能隨意在圖片上進行文字加工。日本兼松通訊11日公布一款iOS專用的應用程式「說畫APP」，使用者只要對著手機或平版電腦說話，再以手指輕輕劃過螢幕就能顯示出文字，而且還具有同步翻譯的功能，協助聽障者與外國人跨越語言的障礙。

這款「說畫APP」是由日本電機大廠三菱電機於2016年開發開的「說畫UI」進化而成，利用語言辨識軟體收音，再化成文字，使用者以手指輕劃手機或平版電腦的螢幕，文字即會隨著手指劃出的線條顯示。除了可以配合圖案或相片直接在上方加註文字之外，還有英語、繁簡中文、 法語等10國語言的翻譯功能。

開發這套軟的三菱電機設計研究所人員平井正人表示，當年正好有聽障生到公司實習，他希望能跟聽障實習生多聊天溝通，所以才想到開發這套軟體。三菱電機設計研究所的所長阿部敬人也指出，三菱電機的設計部門從2013年度起開展自由研究計畫，讓設計師自由揮灑想像空間，不受既存事業的束縛，「說畫UI」就是在這種背景下誕生。

由「說畫UI」進化而成的應用軟體「說畫APP」，從11日起開放3個月免費試用，目前僅提供日本國內的iOS手機和平板電腦下載，未來將看試用情況推出安卓版應用軟體。

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