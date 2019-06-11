港特首稱「政策聲明」保障人權 港大學者：會誤導市民

2019-06-11 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港《逃犯條例》的修正法案明日將送進立法會二讀，該條例遭批未將人權保障納入，香港特首林鄭月娥昨（10）日發表聲明聲稱會以「政策聲明」保障，亦有法律效力；香港大學法律學院首席講師張達明今在節目指出，「政策聲明非承諾，認為有關作法會誤導市民」。

《逃犯條例》的修正法案遭批未將人權保障納入，如審訊要公開進行、受刑事審訊前應視為無罪、有權自己選擇律師和有翻譯在場等，林鄭月娥昨日表示將以「政策聲明」加強人權保障，據《香港01》報導指稱，張達明今（11）日在節目《在晴朗的一天出發》中指出，「政策聲明非承諾，政府可以做亦可以不做，而法庭屆時也不會要求政府作出解釋，認為有關作法會誤導市民」。

張達明批評政策聲明的作法，跟5月底時呈交給立法會的內容相同不變，且此舉無非就是不願意將保障人權的要求加入條內。加上政策聲明非政府承諾，政府可以做也可以不做，他續稱，如果政府到時候決定不加入條例所提及的限制移交條文，法庭也不會要求香港當局解釋。因此，他批評此舉是誤導市民。

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