學生烘焙坊偷竊學校護航帶頭抵制 代價是賠3億4千萬

2019-06-11 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州2016年發生一起學生在烘焙坊以假證件買酒並行竊的事件，當下店主父子兩人便逮到犯人。但因為店主父子檔為白人，犯案學生則都是非裔，起初父子倆被輿論指為種族歧視攻擊。三名學生所屬的歐柏林學院（Oberlin College）更發起抵制烘焙坊的行動。近日判決出爐，由吉伯森烘焙坊（Gibson's Bakery）父子勝訴，而涉嫌誹謗、強加情緒壓力並影響該店業務的學院將賠償超過1100萬美元（約3億4千萬新台幣）。

事發當時店主艾林吉伯森（Allyn Gibson）與兒子大衛（David Gibson）見狀便衝上街抓住學生，並在街頭上扭打，另外兩名學生則與艾林發生衝突，在警方到達現場前雙方已經扭打成一團。

事件發生後兩天，便有歐柏林學院學生在店門口抗議、發傳單，用行動抵制烘焙坊。校方更在2017年1月起不再向烘焙坊訂購餐點。最終犯案的三名學生在同年8月認罪；烘焙坊也在11月向校方提告妨礙業務。

最終俄亥俄州洛蘭市（Lorain）陪審團於7日判決吉勃遜烘焙坊父子勝訴，裁決涉嫌誹謗、強加情緒壓力影響烘焙坊生意的歐柏林學院賠償大衛580萬元，艾林300萬元，以及烘焙坊220萬元，共超過1100萬元的賠償。

大衛表示，感謝陪審團做出對他們有利的判決，並會放下前嫌；艾林則希望事件結束後烘焙坊的生意可以回歸正常，「大家之前都很怕來光顧我們店，很難想像會在這個地方發生這種糟糕的事」。

歐柏林學院發言人沃哥（Scott Wargo）則拒絕對判決結果發表回應；但有學院校友會成員稱有收到副校長瓦納（Donica Varner）的電子郵件，內容表示對判決結果表示失望，校方仍將捍衛學生的言論自由。

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