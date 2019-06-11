中國三自教會廣設監視器 連廁所內部也不放過...

2019-06-11 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大打壓宗教力道，對中西方信仰全面開戰，外媒指出，中國官方認證的合法三自教堂現已被強制安裝大量監視器，就連男女廁所跟奉獻箱內部都被架滿攝影鏡頭，民眾已無隱私可言。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，根據今年2月當局公布的數據，中國江蘇省淮陰區共170處三自教會中的155處，已於去年起陸續架設監控器，其中120處教會與政府影片監視系統連線，其餘則與公安部門連接。

《寒冬》派員走訪其中一間教會，只見該教堂共裝設28個高辨識率的攝影鏡頭，其中大門旁架有4組、講台上方6個，而位於大廳中央的大型攝影鏡頭則具有可遙控調焦等性能，主要監視整個會場。此外，聚會地點內外、祈禱室內部也設有監控器材。

更加離譜的是，隨著當局打壓力道增加，監控範圍早已遠遠超出公眾領域，部分教會的奉獻箱與洗手間內都裝有攝影鏡頭，並即時與公安部連線，讓民眾的個人隱私赤裸裸地暴露在當局監控下。

一名從家庭教會轉入官方許可三自教堂的基督徒無奈地表示，家庭教會此前已受嚴厲迫害，沒想到現在連三自教堂也無法倖免，但多數信眾畏懼打壓，對此均敢怒不敢言，只好眼見自身權益與自由遭到層層剝奪，卻無計可施。

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