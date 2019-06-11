港府拒撤《逃犯條例》香港逾3700名教師連署罷課

2019-06-11 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港當局明（12日）將如期交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，香港各界蓄勢待發，不少團體開始發起罷工活動，也有網友號召到香港政府總部大樓前聲援民主派議員，據《明報》新聞表示，退休教師黃耀堃等4名教師亦在網上發起「教師『反送中』罷課聯署」，並稱至昨晚（10日）9點半，已至少3700人連署。

據《明報》新聞，有退休教師黃耀堃等4名前大學講師、教師及現職中學教師，在網路上發起「教師『反送中』罷課聯署」，並稱截至昨晚9點半，已有至少3700人聯署，呼籲香港教育專業人員協會即時考慮發起罷課，向香港當局施壓，聯署到今早（11日）10點截止，等待教協回應。

發起人認為，週日遊行後，香港政府仍不為所動，「教協作為全港最大的民主派工會，擁有十足號召力，故有責任動員全港教師發起罷課」，因此希望藉此次聯署要求教協日內罷課，迫使香港政府撤回修法，「保障我莘莘學子之未來」。

該報導提及教育局昨日已回覆表示，反對任何罷課主張，稱平和、有序的校園環境和氣氛，對學生的學習、成長至關重要；任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。此外，家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊及香港各區家長教師會聯會也發出聲明，表示堅決反對6月12日罷課罷考，呼籲家長、學校、教師、學生謹守崗位。

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