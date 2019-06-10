菲律賓砂石車翻覆 提親隊伍遇死劫 準新娘也在其中

2019-06-10 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓警方表示，日前因有參加完婚前儀式的隊伍搭著砂石車，在山路行駛時翻覆，包括準新娘和2名兒童在內，共13人死亡。

綜合外媒報導，菲律賓聖費爾南多（San Fernando）的警察奎瑙（Victor Quinao）9日表示，失事的砂石車8日載有53名乘客，在南甘馬仁省（Camarines Sur）東部時失控翻覆，許多人被摔出車外或被壓死。意外導致13人喪命，多人輕重傷。

奎瑙表示，這群人來參加菲律賓傳統的婚前儀式，男方和男方家人會來到女方家中正式提親；出事的砂石車歸當地政府所管，也是為了這次活動商借的。奎瑙說，準新娘、4和5歲的兒童都是其中的死者。目前還不清楚為什麼準新娘在車上，警方已著手調查駕駛可能的肇事責任。

《法新社》指出，菲律賓的交通事故很常見，公車維修不足、訓練不足的司機開車上路都是原因，曾有該國議員批評監管機構，根本是放任「移動的棺材」在道路上行駛。

Thirteen killed in #Philippine truck accident https://t.co/zrqUMgQ2g5 — Radio Pakistan （@RadioPakistan） 2019年6月9日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法