脫北女成中國性奴 色情聊天室低消台幣4元

2019-06-10 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓1名逃脫的女性對外媒道出自己前往中國，卻更加淒慘的下場，化名叫做李玉迷（Lee Yumi，音譯）的28歲脫北女性受訪指出，在23歲那年誤信仲介能把自己救出北韓，不料卻是轉往中國變成性奴隸。

根據CNN報導，李玉迷娓娓道出自己前往中國，卻當了5年性奴的悲慘遭遇，不少和他有相同經歷的北韓女孩，均被轉賣給色情集團並囚禁於中國東北部的小公寓內，集團份子要求她們為離開北韓「還債」，所有女孩都被要求在網路色情聊天室內，對付費的南韓客人表演寬衣解帶的性愛過程。

報導指出，該類收費聊天室低消為150韓元，相當於台幣4元的價碼，熱門表演還可提高收費，或是女孩們可做出男客指定的動作再加收表演費用，李玉迷與同房女孩光哈玉（Kwang Ha-Yoon，音譯）的房間內僅有2部電腦、2張桌子與2張床，晚上只能睡4小時，若抱怨就會被毆打。

李玉迷後來透過南韓通訊軟體「Kakaotalk」結識1名南韓牧師，牧師派出救援團隊到她們在中國的所在地，將女孩們全數救出；關注北韓人權的組織「南韓未來倡議」（Korea Future Initiative）先前報告指出，數以千計的北韓女人和女孩被賣到中國並且被迫從事性奴役，最小的受害者年僅9歲，透過網路直播讓男客觀賞她被性侵的畫面。

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