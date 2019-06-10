3人以上屬非法集會 港網友號召「一人野餐」反送中二讀

2019-06-10 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港將如期於週三（12日）把《逃犯條例》修訂送交立法會二讀，今有香港民眾在臉書發起12日在政府總部大樓前舉行「一人政總野餐」活動；香港社會工作者總工會今日也發文，呼籲社福界當日集體請假到立法會外聲援。

由於香港當局證實週三將《逃犯條例》修訂交立法會二讀，有香港民眾在臉書發起週三「一人政總野餐」，表示「6月12日係好日」，建議自發到添馬公園免費欣賞維港景色拍照留念。

網頁提及根據香港《公安條例》，凡有3人以上聚集，並作出擾亂秩序、帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致他人認為該集結會破壞社會安寧，或害怕他們會藉此激使他人破壞社會安寧，即屬非法集結；因此，網頁強調今次活動「一人成行」，但到場可以認識朋友，討論天南地北，一齊分享美食。

還有網友在下方留言表示，可以提前一晚欣賞夜景、看月亮、數星星、看日出、迎接新的一天。

此外，香港社會工作者總工會今日也發文，呼籲社福界當日集體請假到立法會外聲援，並提醒應留意社總公佈，準備隨時升級行動為罷工。據《明報》報導，更有網民整理近50間商店及組織已準備好罷工。

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