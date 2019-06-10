背水一戰！特首堅持修法 港人自發12日罷工反送中

2019-06-10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今日表示堅定修法的立場，讓香港民眾認為政府無視逾百萬人上街。目前已有香港民眾在網路呼籲，要在12日立法會二讀《逃犯條例》修正草案時罷工。

綜合外媒報導，臉書粉專「CALL4VAN客貨車」今天上午宣布，客貨車app「 CALL4VAN」自12日起將停止運作，並呼籲各商家及員工加入罷工，該貼文發布後，目前已有1萬個按讚、2000多次分享；而香港《毛記電視》創辦人林日曦也在臉書表示，12日全公司同事不用上班。

觀塘中醫診所「懸壺善學堂」也宣布，10日至12日《逃犯條例》二讀前，每位醫師、同事能自由選擇是否罷工，若有病患看病受到影響，應向踐踏市民意願、危害各位安危的香港政府追究，請各公司、機構、個人，勇於採取類似行動。

而香港藝術家公會在臉書也表明加入罷工，他們寫道「聰惠呼籲全港藝術家6月12日罷工，全面停止開會應酬交貨！以便支援任何行動」。

報導指出，香港藝術家公會雖認為罷工是背水一戰，但仍持「政府一日未徹回撤例，藝術家一日未得安寧」態度，想帶頭罷工罷課罷市，且認為藝術的核心是「啟蒙思想」和「自由意志」，因此呼籲業界能共同參與，對抗惡法。據悉，目前已有逾10個藝文團體或藝術空間響應。

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