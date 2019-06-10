環保行動被「禮貌性忽略」 專家：人類文明將在2050滅絕

2019-06-10 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷是現階段的全球災難危機，專家警告，全球的環保行動一直被「禮貌性忽略」，若再不設法解決氣候變遷的問題，2050年很可能會成為人類文明的終結。

根據外媒報導，聯合國組織「政府間氣候變遷專門委員會」（The Intergovernmental Panel on Climate Change）去年一項報告指出，世界各國應該盡快減少化學燃料的使用，並保持全球氣溫上升不超過1.5度。而澳洲智庫最新的研究報告指出，若情況繼續惡化下去，2030年全球溫度將上升3度，2050年海平面將上升0.5公尺，而2100年上升預計會達到3公尺。

氣溫上升3度看起來沒有很多，但已足以導致全球氣候、農業產生災難性的轉變。珊瑚礁和亞馬遜熱帶雨林的生態平衡被破壞，將影響漁獲捕撈和降雨。致命的高溫使許多地區不適合居住，非洲西部、南美洲、中東和東南亞地區將有超過10億人流離失所。

喜馬拉雅山的冰層覆蓋面積會減少3分之1以上，整個亞洲的主要河流水量都嚴重減少。受到缺水的影響，乾旱、熱浪、洪水來襲，影響農作物，糧食產量將減少約5分之1。

海平面上升將導致孟買、雅加達、廣州、香港、上海、拉哥斯、曼谷和馬尼拉等人口密集城市無法居住，人類開始瘋狂搶奪土地、水和食物，甚至可能引發戰爭。2050年，很可能就是人類文明的終結。

哥倫比亞大學（Columbia University）教授索貝爾（Adam Sobel）表示，這樣的研究結果並不誇張，他說：「研究用的數據與分析方式，都相當理性。它告訴我們，若再不採取行動，地球滅絕的速度會有多快。」

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