集體禁藥案維持原處分 俄恐無法參加杜哈世界田徑賽

2019-06-09 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日國際田徑總會（International Association of Athletics Federations）投票決議通過，維持俄國2015年施打禁藥之禁賽處分，俄國運動員恐無法參加今年將在卡達杜哈（Doha）舉辦的2019第17屆世界田徑錦標賽。

據《BBC》報導，俄羅斯於2015年11月被查出由國家資助超過千名運動員施打禁藥，並遭國際田徑總會判以禁賽處分，所有運動員不得代表俄國出賽。唯藥物檢驗合格者，可以披覆中立的旗幟出賽。

截至目前為止，俄國已提出286件「中立選手」狀態申請，只有66件通過、22件被駁回。今日國際田徑總會於摩洛哥的會議中，11度投票決議維持原禁賽處分。

據了解，今年杜哈世界田徑錦標賽將於9月28日至10月6日舉行，而國際田徑總會下次投票訂於9月23日的會議，離比賽僅有5日，外界估計俄國翻盤得以參賽的機率非常低。

報導指出，國際田徑總會所組成的俄國「更生」專案小組組長安德森（Rune Andersen）建議聯合會代表，暫時不要讓俄國恢復參賽權。安德森稱他對於俄國近幾個月表現感到非常挫折，對該國實施禁藥零容忍的決心，感到十分懷疑。

俄羅斯於2018年2月方恢復奧林匹克運動會的成員資格，並於同年9月才從世界反運動禁藥機構（WADA）的禁賽名單中被移除。

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