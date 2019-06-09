感人！ 象群「社會行為」 大象列隊為小象送葬

2019-06-09 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度森林護林員喀斯旺（Parveen Kaswan）7日在推特發布1則「大象葬禮」短片，影片中1隻大象帶著小象的屍體橫越馬路，並停在馬路邊等待其他象群跟上，影片發布後引發網友熱議，紛紛表示「很感人」，讚賞大象的「社會行為」。

據《Smithsonia》報導指出，科學證實當動物意識到死亡，可能會感到悲傷，以及為死者進行哀悼儀式，像是大象會為死去的親人、同伴哀悼，並反復觸摸屍體以示哀傷。

喀斯旺日前上傳的短片顯示，1隻成年大象吊著小象的屍體橫越馬路，並停在馬路旁暫時把小象放下，等待其他象群跟上後再吊起小象，整列送葬隊伍繼續往樹林前行，一旁的人車也停下，等待象群經過。

喀斯旺在貼文寫下，「這會讓你感動!哭泣的葬禮隊伍，這家人只是不想離開寶寶。」貼文一出，網友紛紛表示，「這實在令人太心碎，人類可以從動物身上學到很多東西」、「這是一部會讓你心碎的影片」，也有不少網友讚賞大象與人類相像的社會行為。

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0 — Parveen Kaswan, IFS （@ParveenKaswan） 2019年6月7日

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