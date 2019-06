感人！ 象群「社會行為」 大象列隊為小象送葬

2019-06-09 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕印度森林護林員喀斯旺(Parveen Kaswan)7日在推特發布1則「大象葬禮」短片,影片中1隻大象帶著小象的屍體橫越馬路,並停在馬路邊等待其他象群跟上,影片發布後引發網友熱議,紛紛表示「很感人」,讚賞大象的「社會行為」。

據《Smithsonia》報導指出,科學證實當動物意識到死亡,可能會感到悲傷,以及為死者進行哀悼儀式,像是大象會為死去的親人、同伴哀悼,並反復觸摸屍體以示哀傷。

喀斯旺日前上傳的短片顯示,1隻成年大象吊著小象的屍體橫越馬路,並停在馬路旁暫時把小象放下,等待其他象群跟上後再吊起小象,整列送葬隊伍繼續往樹林前行,一旁的人車也停下,等待象群經過。

喀斯旺在貼文寫下,「這會讓你感動!哭泣的葬禮隊伍,這家人只是不想離開寶寶。」貼文一出,網友紛紛表示,「這實在令人太心碎,人類可以從動物身上學到很多東西」、「這是一部會讓你心碎的影片」,也有不少網友讚賞大象與人類相像的社會行為。

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0