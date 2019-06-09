「全球貿易情勢緊張加劇」 G20將推債務透明、企業稅

2019-06-09 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕G20（廿國集團）財長會議今（9）日於日本福岡展開，首日會議結束各國財長及央行總裁發表聯合公報，表達對世界貿易及地緣政治「緊張加劇」的顧慮，但並未明確指出如何解決逐漸升溫的貿易戰。

據《路透》報導，經過曲折的談判之後，G20的各國財長和央行總裁重申去年12月於阿根廷布市（Buenos Aires）所提出的論調，將對恪守規則的多邊貿易系統給予溫和支持。

據該公報指出：「全球成長正趨於穩定，預計總體將於今年底至2020年適度回溫。但經濟增長將屬低迷，且風險將會保持下行。最重要的是，貿易及地緣政治緊張已經加劇，我們會持續發表這些風險，也準備好採取進一步的動作。」

公報中也提到，G20也協議將在2020年前修訂基本規則，以防止科技巨擘如Facebook和Google利用法規漏洞來減少企業稅，並承諾將會提高債務和債權人雙方的債務透明度，讓基礎建設的開發更加永續，主要是針對中國以「一帶一路」計畫大量借貸予較貧困國家，成為其無法負擔的債務壓力，最終只好交出設施營運權。

據了解，與稍早的草案相比，這份最終的聯合公報中，刪去了「認知到解決貿易緊張的急迫性」等相關概念。知情人士透露，這是由於美國堅持將此句移除，希望藉此躲過對更多中國貨物加稅的阻礙。且公報中並沒有承認美中貿易戰正在傷害全球經濟。

美財政部長努勤（Steven Mnuchin）在會議上與中國人民銀行總裁易綱進行談話，努勤認為這次會議「非常具建設性」且雙方「態度真誠」，但沒有透露更多細節。

去年12月布市的G20高峰會上，美中曾同意在5個月內停止所有貿易戰進行談判。然而這項協議在去年起陷入僵局，川普指控中國毀壞約定，美中2國展開關稅戰爭，今年底貿易戰規模恐將再度提升。

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