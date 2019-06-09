建築大師高第傑作聖家堂 137年後拿到建造執照

2019-06-09 04:20

〔中央社〕西班牙建築大師高第（Antoni Gaudi）接手設計並於137年前開始興建，迄今仍未完工的巴塞隆納著名觀光景點聖家堂，終於取得官方核發建造執照。

美聯社報導，巴塞隆納市政廳7日表示，它已核發給當前建造者施工許可，效期至2026年。建造者表示，那已足夠替此地標性羅馬天主教教堂蓋好中央尖塔。聖家堂（La Sagrada Familia Basilica）是世界上唯一尚未完工就被列為世界遺產的建築物。

巴塞隆納官員表示，根據與致力興建及保存聖家堂的基金會所達成協議，市政府將獲支付460萬歐元（約新台幣1億6400萬元）。

聖家堂於1882年開始動工興建，但巴塞隆納官員表示，迄無紀錄顯示，1885年首次提出的申請到底獲核准或遭駁回。儘管如此，此高人氣觀光景點卻從未停止修築。

巴塞隆納官員山斯（Janet Sanz）表示，與聖家堂基金會達成協議，終結了「我們城市的一項歷史性反常現象」。

每年逾450萬名觀光客，每人支付17至38歐元進入聖家堂參觀。巴塞隆納市政府估計，另有2000萬遊客光是從外頭，瞻仰這座龐大教堂令人嘆為觀止鐘塔就感到心滿意足了。

根據建造者的說法，當竣工後，高172.5公尺的中央尖塔，將讓聖家堂成為歐洲最高宗教建築物。

高第是一位虔誠天主教徒，畢生心力絕大部分都貢獻給這項計畫，但他於1926年因意外事故過世時，大部分設計都未真正建成。但其後根據他的設計，繼續進行修建，迄今一直未完工。

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