英研究：喪偶心臟病死亡風險 喪妻高於喪夫

2019-06-08 22:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份新的大型分析研究指出，喪偶或離婚的男性因嚴重心臟問題死亡的風險，比相同遭遇的女性高出10％到11％；不過，男性若是單身，出現這些心臟問題時的存活率反而比女性高。

英國阿斯頓大學的研究人員追蹤2000到2014年間北英格蘭地區各醫院收治的心臟病發、心臟衰竭或者心律不整患者，發現喪妻男性心臟病發死亡率比喪夫女性高11％，心臟衰竭、心律不整的死亡率也比相同遭遇的女性各高出10％、13％。有心律不整問題的離婚男性，因此死亡的風險比離婚女性高14％，相較之下，已婚者中，男性心律不整死亡率僅比女性多6％。

不過，男性若是單身，出現這些心臟問題時的存活率反而比較高。研究發現，單身男性心臟衰竭致死率比單身女性低13％。

研究人員在先前的研究中已發現，結婚或許能提高心臟病發時的存活率，尤其女性。這項新研究是後續追蹤，報告在3日到5日舉行的英國心血管學會年會上發表。

報告共同作者、黑池教學醫院系統心臟科會診醫師摩爾（Ranjit More）說，「可能是因男、女性在擁有的支持、或者尋求支持意願的不同，而有這樣的性別差異」。英國心臟基金會副醫學主任艾夫基蘭（Metin Avkiran）說，這項研究顯示，喪偶或失婚男性以及單身女性，或許是最需要支持的族群，以助將他們因這些心臟問題喪生的風險降到最低。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法