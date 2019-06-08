梅根神隱4週露面了！出席女王生日大典 還同框凱特坐馬車

2019-06-08 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國梅根王妃（Meghan Markle）5月生下小王子亞契（ Prince Archie）後，就神隱了好幾週。直到今天女王的生日慶祝大典，梅根才終於公開露面，甚至破天荒和嫂嫂凱特同坐一輛馬車，力破不合傳言！

綜合外媒報導，6月的第2個星期六，是英國女王伊莉莎白二世的官方生日，每到這天，英國總會有盛大的慶祝活動。今年落在6月8日，是女王的93歲生日。

今天慶祝女王生日的閱兵大典，1400名士兵、400名軍樂隊士兵和近300匹馬從白金漢宮開始遊行，幾乎所有王室重要成員都出席了，梅根也不例外。

自從亞契王子出生後，梅根神隱了約5週，直到今天才和丈夫哈利王子（Prince Harry）一同出現，不過他們並沒有帶著亞契小王子一起參加慶典。

梅根坐在馬車上向人民微笑揮手，顯得元氣滿滿。她甚至破天荒和哈利、婆婆卡蜜拉（Camilla）以及嫂嫂凱特（Kate）同坐一輛馬車遊行，似乎想破除先前妯娌不合的傳言。

川普幾天前才在英國進行國是訪問，然而梅根卻選在川普走後、女王生日的這一天才公開現身，此舉引發外界不少猜測。

梅根還沒有成為王妃之前，曾公開批評過川普。有人認為她是特意避不見面，但也有皇室相關人士指出，梅根現在其實還在休產假，因為女王生日是「家庭活動」，和官方外交職責有所不同，因此梅根才現身。

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