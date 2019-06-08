「人肉真空袋」網路挑戰爆紅 醫師：當心缺氧致命

2019-06-08 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕國外社群網站最近吹起一股「人肉真空袋挑戰」（The Bin Bag Vacuum Challenge / Trash Bag Challenge）的風潮，吸引不少網友跟風挑戰。然而醫學專家警告，這個遊戲很可能導致大腦的供氧量減少，有致命風險。

綜合外媒報導，「人肉真空袋」的挑戰者必須整個人坐進一個大型垃圾袋中，只露出頭部，另一個人用吸塵器將垃圾袋中的空氣全部抽出，直到垃圾袋完全收緊，呈現「真空狀態」。

這時，塑膠袋會緊緊吸附在挑戰者身上，讓人無法動彈，不少挑戰者試圖掙扎，最後都倒在地上，笑成一片。

「人肉真空袋」看上去滑稽又搞笑，吸引不少網友挑戰，甚至還有許多家長帶著小孩嘗試。不過，美國國家精神疾病和中風研究所警告，這種挑戰非常危險。

由於塑膠袋在脖子處收緊，在這種情況下，會使大腦的供氧量減少，加上腦細胞對氧氣的減少非常敏感，只要缺氧5分鐘，腦細胞就會開始死亡，很可能有致命風險。

With the bin bag vacuum challenge going viral we thought we'd give it a go too! ???? Well done Joe! #binbagchallenge pic.twitter.com/70m7dTY2sr — Mploy Staffing Solutions （@MployStaff） 2019年5月31日

國外社群網站最近吹起了「人肉真空袋挑戰」的旋風，吸引不少網友跟風挑戰，但醫學專家警告這可能會有致命風險。（圖擷取自Youtube頻道 grace kinzel）

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