「人肉真空袋」網路挑戰爆紅 醫師：當心缺氧致命

〔即時新聞/綜合報導〕國外社群網站最近吹起一股「人肉真空袋挑戰」(The Bin Bag Vacuum Challenge / Trash Bag Challenge)的風潮,吸引不少網友跟風挑戰。然而醫學專家警告,這個遊戲很可能導致大腦的供氧量減少,有致命風險。

綜合外媒報導,「人肉真空袋」的挑戰者必須整個人坐進一個大型垃圾袋中,只露出頭部,另一個人用吸塵器將垃圾袋中的空氣全部抽出,直到垃圾袋完全收緊,呈現「真空狀態」。

這時,塑膠袋會緊緊吸附在挑戰者身上,讓人無法動彈,不少挑戰者試圖掙扎,最後都倒在地上,笑成一片。

「人肉真空袋」看上去滑稽又搞笑,吸引不少網友挑戰,甚至還有許多家長帶著小孩嘗試。不過,美國國家精神疾病和中風研究所警告,這種挑戰非常危險。

由於塑膠袋在脖子處收緊,在這種情況下,會使大腦的供氧量減少,加上腦細胞對氧氣的減少非常敏感,只要缺氧5分鐘,腦細胞就會開始死亡,很可能有致命風險。

With the bin bag vacuum challenge going viral we thought we'd give it a go too! ???? Well done Joe! #binbagchallenge pic.twitter.com/70m7dTY2sr