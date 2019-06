反送中！何韻詩《華郵》發聲 強調香港人拒「不戰而降」

2019-06-08 19:52

〔即時新聞/綜合報導〕香港《逃犯條例》修訂備受爭議,泛民主派「民間人權陣線」將在明天(9日)舉辦反送中遊行,抗議修法。對此,香港歌手何韻詩受美媒《華盛頓郵報》邀稿,撰寫一篇名為「香港的逃犯條例威脅到我們的民主精神,但也正在喚醒它」(Hong Kong' s extradition law threatens our democratic spirit. But it' s also awakening it.)的文章,強調:「我們不會容許自己的城市不戰而降」。

報導中,何韻詩指出,修訂逃犯條例引發香港人前所未有的恐懼,儘管受到社運人士及法律專業人士持續反對,不過,對於香港政府匆忙想通過修法的態度,卻更加令人擔憂。

何韻詩提到,過去5年,香港民眾在防止自由不被侵蝕上,遇到極大的困難,包括民主派議員被不公平地取消執政資格、書商被綁架、社運人士因抗議被判刑等。

她表示,修訂逃犯條例恐讓香港成為另一個可被控制的中國城市,不過這起爭議也讓來自不同背景的民眾,紛紛加入動員反對修法。此外,許多已經感到失望和沮喪的年輕人,也決定捲土重來,積極參與抗議,「這是我們在雨傘運動後的5年來,從未見過的事情。」

文章刊登後,何韻詩也在臉書上表示:「但願我地香港人嘅狀況同訴求,可以有更多人知道,只因這個不只是香港嘅問題,呢條惡法嘅影響其實係全球性的。(但願我們香港人的狀況和訴求,可以有更多人知道,因為這個不只是香港的問題,這條惡法的影響其實是全球性的。)」

