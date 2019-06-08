反送中！何韻詩《華郵》發聲 強調香港人拒「不戰而降」

2019-06-08 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港《逃犯條例》修訂備受爭議，泛民主派「民間人權陣線」將在明天（9日）舉辦反送中遊行，抗議修法。對此，香港歌手何韻詩受美媒《華盛頓郵報》邀稿，撰寫一篇名為「香港的逃犯條例威脅到我們的民主精神，但也正在喚醒它」（Hong Kong' s extradition law threatens our democratic spirit. But it' s also awakening it.）的文章，強調：「我們不會容許自己的城市不戰而降」。

報導中，何韻詩指出，修訂逃犯條例引發香港人前所未有的恐懼，儘管受到社運人士及法律專業人士持續反對，不過，對於香港政府匆忙想通過修法的態度，卻更加令人擔憂。

何韻詩提到，過去5年，香港民眾在防止自由不被侵蝕上，遇到極大的困難，包括民主派議員被不公平地取消執政資格、書商被綁架、社運人士因抗議被判刑等。

她表示，修訂逃犯條例恐讓香港成為另一個可被控制的中國城市，不過這起爭議也讓來自不同背景的民眾，紛紛加入動員反對修法。此外，許多已經感到失望和沮喪的年輕人，也決定捲土重來，積極參與抗議，「這是我們在雨傘運動後的5年來，從未見過的事情。」

文章刊登後，何韻詩也在臉書上表示：「但願我地香港人嘅狀況同訴求，可以有更多人知道，只因這個不只是香港嘅問題，呢條惡法嘅影響其實係全球性的。（但願我們香港人的狀況和訴求，可以有更多人知道，因為這個不只是香港的問題，這條惡法的影響其實是全球性的。）」

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