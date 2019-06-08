地球的紅色冥湖！ 坦尚尼亞致命鹼水湖 動物碰到變乾屍

2019-06-08 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕東非大裂谷（Great Rift valley）東部和肯亞邊界處有一個鹹水湖號稱是「化石之湖」，由於湖水含有強鹼，只要生物一進到湖中，很快就會鈣化。原本的毛皮、翅膀全都不見，只剩白骨，看上去就像乾屍一樣，詭譎又神秘。

綜合媒體報導，這個位在坦尚尼亞北部的鹼水湖名為「納特龍湖」（Lake Natron），湖水源自埃瓦索恩吉羅河（Ewaso Ng'iro）。由於周圍火山運動的影響，納特龍湖水溫高達50度，此外，由於大裂谷的火山灰飄入湖中，形成天然化合物「泡鹼（natron）」，使得湖水酸鹼值介於ph9至ph0.5間，幾乎是強鹼的標準。

納特龍湖水深只有3公尺，但由於強鹼及高溫，它的環境非常不適合生物生存。然而，由於湖面平靜無波，許多動物容易被迷惑，只要他們一頭栽進湖中，不久後就會死亡。特別的是，湖中的碳酸鈉結晶會讓動物身體被鈣化，他們就像被風乾一樣，維持著死前的姿勢。

納特龍湖隨著水位變化，湖水會呈現白色、粉紅色或豆綠色，而淺水區湖水往往是酒紅色或咖啡色，看上去就像鮮血匯流成湖，有種詭譎、神秘的美感。

除了少數的藻類、軟體動物及魚類能在此生存，另外就是紅鶴了。紅鶴會趁湖水接近乾涸時，在湖中的小鹽礁築巢繁殖。其實紅色並非紅鶴原本的羽色，而是來自牠攝食的浮游生物所含的甲殼素。納特龍湖的紅鶴數量多達300萬隻，意外成為當地一大奇景。

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納特龍湖淺水區湖水往往是酒紅色或咖啡色。（圖擷取自IG commeuneillusion）

湖中的碳酸鈉結晶會讓動物身體被鈣化，他們維持的死前的姿勢，就像被風乾一樣。（圖擷取自 Nick Brandt網站）

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