戰機起飛「油箱掉落」引發火災 印度機場暫時關閉

2019-06-08 18:12

〔即時新聞/綜合報導〕印度一台戰機在西部的果阿國際機場(Goa Airport)起飛時油箱意外掉落,導致現場出現火勢,並竄出濃密黑煙。目前機場起降作業全數暫停。

印度海軍官方推特聲明指出,起飛發生意外的是「米格-29K戰機(MiG 29K)」,該戰機的油箱在起飛時意外脫落,引發了火勢。聲明指出,機場將暫時關閉數小時,相關人員會努力盡速恢復航班,而發生事故的米格戰機則沒有受到損傷。

Flash. #GoaAirport closed temporarily for a few hours view incident of fire caused by a drop tank of MiG 29K which got detached whilst taking off. All efforts in hand to resume flights ASAP. MiG 29K fighter ac is safe. @aaigoaairport @AAI_Official pic.twitter.com/5iDRT8r6BX