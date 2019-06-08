百米跑出9秒97佳績 日籍混血選手創日本新紀錄

2019-06-08 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本20歲田徑男選手薩尼布朗･哈基姆（Abdul Hakim Sani Brown）7日在舉辦於美國德州奧斯汀（Austin）的NCAA一級別室外田徑錦標賽100米決賽中，於風速為順風0.8米的情況下，跑出9秒97的佳績，刷新日本紀錄。

日本《共同社》報導，目前就讀佛羅里達大學（University of Florida）的薩尼布朗，上月11日才在阿肯色州另場百米賽中，於風速為順風1.8米條件下，以9秒99締造當時人生新高，沒想到時隔不到1個月，又以9秒97成績，再創生涯新紀錄，且同時也擠下2017年9月由日本田徑選手桐生祥秀9秒98紀錄，成為日本第一。而薩尼布朗是這場比賽季軍。

報導指出，薩尼布朗父親是非洲迦納人，母親是日本人，雙親皆曾是體育選手，而他童年時在母親建議，開始接觸田徑，目前專攻短跑。而他也是迄今首位2度跑進10秒的日本人，可謂近年來日本田徑界的當紅炸子雞，更被看好能在明年東京奧運有一翻表現。

此外報導還補充，薩尼布朗2015年身為東京城西高中高二學生時，不僅以16歲的年齡，成為日本史上最年輕的世界青少年田徑錦標賽參賽選手，同時也在該賽的男子百米及2百米比賽中，以10秒28和20秒34秒雙雙打破大會紀錄。

日本20歲田徑男選手薩尼布朗･哈基姆（Abdul Hakim Sani Brown）7日在NCAA一級別室外田徑錦標賽100米決賽中，於風速為順風0.8米的情況下，跑出9秒97的佳績，刷新日本紀錄。（翻攝自《共同社》）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法