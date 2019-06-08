無良醫重複用針 巴基斯坦500童感染愛滋

2019-06-08 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月，巴基斯坦東南部兩省分爆出700人感染愛滋病毒疫情，其中更有537人是15歲以下的孩童。巴國相關單位在追溯調查後發現，原因來自於當地一位無良醫生重複使用不潔針頭導致。

據《華盛頓郵報》報導，這次爆發多人感染愛滋疫情是巴國信德省拉爾卡納縣（Larkana）和日多地爾（Ratodero）地區，在今年4月時，陸續有家長發現自己的孩子有持續發燒的現象，將他們送往醫院檢查才驗出孩子感染愛滋病毒，最終有多達537位兒童確認感染。

一般來說，兒童感染愛滋的原因為懷孕、哺乳期間從母親那感染病毒。由於家長們都並非愛滋帶原者，這種爆發在兒童的感染情形是不正常的。巴基斯坦特別衛生顧問米爾札（Zafar Mirza）表示，初步調查後發現，這些感染愛滋的患者所使用的注射針頭被重新包裝過。

而被控重複使用針頭、刻意將愛滋病毒傳染給自己病患的甘蓋魯醫師遭到逮捕，但他在監獄中錄影否認該罪名，並表示自己是「代罪羔羊」。巴國媒體表示，在5月23日他被依「刑法醫療疏失」的罪名起訴。

米爾札也提到，目前保守估計巴基斯坦感染愛滋人數為16萬3千人，但因為在當地這種疾病被視為一種「恥辱」，未通報或不知道自己感染的人數可能不只這數量。

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