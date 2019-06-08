與美硬碰硬卻節節敗退 「習下課」言論日益延燒

2019-06-08 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國在貿易戰中節節敗退，民間傳出悲觀聲浪，中國官媒日前重話批評「投降論」，宣稱中方有能力應對各種風險挑戰。然而有外媒指出，中國領導人習近平在貿易戰中堅持「硬碰硬」的做法，已引來許多華人不滿，要習「下課」的言論正在激烈醞釀。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國官媒一席「反投降論」說得激昂高亢，但事實上，習近平統治下的中國政府與美國硬碰硬的姿態與貿易大戰中節節敗退的戰績，已引發大批海內外華人批評。美國中文網刊《中國事務》主編伍凡7日接受採訪時表示，美國發動貿易戰的主要目的之一，就是把外國企業從中國撤走，這個目的基本已達到了。

伍凡進一步表示，目前大量外資、工廠徹出中國，勢必造成中國勞工大規模失業，「失業問題能靠俄羅斯總統普廷幫你解決嗎」。他說，現在中國糧食、豬肉又有狀況，民生相關的社會、經濟問題層出不窮，但當局還是拚命打壓人民，「但當老百姓沒有工作，沒有飯吃的時候，社會到底會出現什麼狀況？」

旅美華僑、部落格評論員解濱則表示，華為遭美國制裁、圍堵，在海外發展的路幾乎全被堵死，而美中也一夜退到文革前的敵人關係，「中國當前的處境可用內外交困4字形容」。他說，這一切應該由習近平負責，而解法相當明顯，就是「這名中國最大的小學生（指習）要有自知之明，該下課了」。

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