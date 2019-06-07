瑞典大爆炸25人輕傷 警方：應與恐攻無關

2019-06-07 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典南部林雪平市（Linkoping）發生大爆炸，造成25人輕傷及數棟建築物毀損。警方表示，爆炸原因仍不清楚，但目前沒有證據顯示與恐怖攻擊有關。

綜合外媒報導，瑞典時間今天早上9點左右（台灣時間下午3點），林雪平市一棟5層樓建築突然發生爆炸，陽台與窗戶全都被炸開，附近建築物也受到波及。當局封鎖了附近大片區域，防爆小組已到達現場，展開刑事調查。

當地媒體報導，很可能是附近麥當勞飲料機的氣體洩漏才引發這場爆炸，但警方仍在調查事故發生原因，並未證實這個說法。

警方發言人威爾桑（Asa Willsund）透露爆炸應該是在建築物外發生，她表示：「我們估計有25人受到輕傷，沒有人重傷或死亡。目前沒有證據顯示這起事件與恐怖攻擊有關。」

住在附近一幢建築物的21歲工程師約翰森（Pontus Johansson）表示，當時他正在洗澡，忽然聽見一聲巨響，他說：「那就像雷聲一樣響，我一開始不覺得這有什麼，後來看見鄰居的窗戶壞了，我才走出公寓。現場很混亂，到處都是警察。」

另一個居民格維克（Owe Geweck）形容，「爆炸發生時，整棟建築都震動了。我被震離地面半公尺，附近的陽台全被毀了。」

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