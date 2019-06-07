反送中遊行前夕港警遭攻擊 網友懷疑「自導自演的鬧劇」

2019-06-07 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府擬修訂被稱作「送中條例」的逃犯條例，引起眾多香港民眾及學者不滿，其中泛民派將在9日舉行「反送中遊行」，沒想到今（7）日凌晨傳出攻擊事件，有不明人士用燃燒彈攻擊香港警署以及縱火，香港警方隨即介入調查，但不少香港網友懷疑這根本是「港共政府自編自導自演的鬧劇」。

綜合媒體報導，今天凌晨在灣仔警察總部附近，一位不知名人士用起火的玻璃瓶丟擲路過的警車後，就隨即坐上黑色轎車逃逸；下午在跑馬地警署又再度遭人用燃燒彈攻擊後逃逸，事後香港警方馬上介入調查這兩起事件。

此事一出隨即受到不少香港網友討論，香港時事評論員林鴻達也在臉書PO出攻擊影片，有香港網友懷疑「投擲汽油彈是否港共政府自編自導自演的鬧劇？」，有網友更提出幾點疑點，表示「為何要選今天鬧事而不是6月9號，故意在事前刺激警方讓警方名正言順暴力壓制？」、「哪個組織會這樣做？」、「周圍監視器都沒拍到人？」、「警犬沒有在最短時間阻止犯案者乘上Benz汽車？」，整件事疑點重重。

這次遊行的舉辦單位民間人權陣線召集人岑子杰表示，「對事件的過多解讀會增加不必要的恐懼」，他也希望民眾能堅信遊行將秉持和平理性，而民陣也有責任讓市民在安全、合法的環境下表達訴求。

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