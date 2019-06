男持槍與警對峙6小時 加州封10高速公路大塞車…

2019-06-07 19:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州聖蓋博市(San Gabriel)昨天有個男子持槍拒捕,警方封鎖附近街道,不但出動霹靂小組、直升機,更有大批警車在現場支援。持槍男子和警方對峙長達6小時後被擊斃。

綜合外媒報導,美國加州時間6日中午12點30分左右(台灣時間7日凌晨3點30分),當局接到報案,一名女子稱聖蓋博市布萊頓街(Brighton)2000號民宅發生家庭糾紛,一名男子持槍威脅。警方趕到現場,試圖與男子溝通,卻反被對方開槍攻擊。

持槍男子躲在屋內,和警方展開長達數個小時的對峙,為了確保民眾安全,警方封鎖了附近街區,以及10號公路部分路段,造成當天下午整個大塞車。多達6架直升機在事發地點上空盤旋,下午5點左右,霹靂小組、裝甲車、警犬和消防員全都到達案發地點。

嫌犯在案發住宅縱火,根據外媒空拍影像,住宅濃煙遍布,火勢越演越烈。嫌犯打赤膊,雙手持槍往鄰居家的房子跑,甚至是找工具試圖撬開鄰居家大門和汽車後車廂。闖進住宅後,嫌犯再次縱火,並朝警方投放一大捆煙火。

晚上7點左右,警方打破民宅窗戶準備攻堅,往屋內投煙霧彈,嫌犯手持霰彈槍被逼到大門口,舉槍往外瞄準,警方這時朝嫌犯連開數槍,最後發現嫌犯已中槍身亡,但警方尚未釐清是被擊斃還是自戕。

根據官員表示,嫌犯是一個無家可歸的人,有時會投靠親戚,借住在對方家。嫌犯親戚則向警方說,案發時,嫌犯突然生氣,認為有人會出去傷害他,雙方才爆發衝突,更多詳細動機目前警方仍在調查中。

#WATCH Fireworks start to go off in the yard of a San Gabriel home where a suspected armed man remained barricaded inside. https://t.co/Txm6VFqpU6 pic.twitter.com/Z07NHjm3VS

Suspect is down after trying to escape a tear gas filled home. San Gabriel—Del Mar between Strathmore and Brighton. 10 freeway still shut down. pic.twitter.com/CQAziVt7Gl