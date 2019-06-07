男持槍與警對峙6小時 加州封10高速公路大塞車…

2019-06-07 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖蓋博市（San Gabriel）昨天有個男子持槍拒捕，警方封鎖附近街道，不但出動霹靂小組、直升機，更有大批警車在現場支援。持槍男子和警方對峙長達6小時後被擊斃。

綜合外媒報導，美國加州時間6日中午12點30分左右（台灣時間7日凌晨3點30分），當局接到報案，一名女子稱聖蓋博市布萊頓街（Brighton）2000號民宅發生家庭糾紛，一名男子持槍威脅。警方趕到現場，試圖與男子溝通，卻反被對方開槍攻擊。

持槍男子躲在屋內，和警方展開長達數個小時的對峙，為了確保民眾安全，警方封鎖了附近街區，以及10號公路部分路段，造成當天下午整個大塞車。多達6架直升機在事發地點上空盤旋，下午5點左右，霹靂小組、裝甲車、警犬和消防員全都到達案發地點。

嫌犯在案發住宅縱火，根據外媒空拍影像，住宅濃煙遍布，火勢越演越烈。嫌犯打赤膊，雙手持槍往鄰居家的房子跑，甚至是找工具試圖撬開鄰居家大門和汽車後車廂。闖進住宅後，嫌犯再次縱火，並朝警方投放一大捆煙火。

晚上7點左右，警方打破民宅窗戶準備攻堅，往屋內投煙霧彈，嫌犯手持霰彈槍被逼到大門口，舉槍往外瞄準，警方這時朝嫌犯連開數槍，最後發現嫌犯已中槍身亡，但警方尚未釐清是被擊斃還是自戕。

根據官員表示，嫌犯是一個無家可歸的人，有時會投靠親戚，借住在對方家。嫌犯親戚則向警方說，案發時，嫌犯突然生氣，認為有人會出去傷害他，雙方才爆發衝突，更多詳細動機目前警方仍在調查中。

#WATCH Fireworks start to go off in the yard of a San Gabriel home where a suspected armed man remained barricaded inside. https://t.co/Txm6VFqpU6 pic.twitter.com/Z07NHjm3VS — CBS Los Angeles （@CBSLA） 2019年6月7日

Suspect is down after trying to escape a tear gas filled home. San Gabriel—Del Mar between Strathmore and Brighton. 10 freeway still shut down. pic.twitter.com/CQAziVt7Gl — Michelle Tuzee （@abc7michelle） 2019年6月7日

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