杜拜公車撞上架空標誌 釀17死多人輕重傷
列印

杜拜6日有公車疑似撞到架空標誌釀車禍，17名來自不同國家的民眾死亡，其中死者多為印度人。（圖擷取自推特）

杜拜6日有公車疑似撞到架空標誌釀車禍，17名來自不同國家的民眾死亡，其中死者多為印度人。（圖擷取自推特）

2019-06-07 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜6日有公車疑似撞到架空標誌釀車禍，17名來自不同國家的民眾死亡，其中死者多為印度人。

綜合外媒報導，當地警方表示，事發於杜拜的謝赫穆罕默德．本．扎耶德路（Sheikh Mohammed bin Zayed Road），該輛在阿曼登記的公車載有31名不同國籍的乘客，正朝地鐵站方向行駛，在6日下午5點40分突然撞向阿勒拉什迪亞（Al Rashidiya）的出口標牌；當地媒體也稱，高度限制標誌切到公車車頂，司機有轉向以避開標誌。

目前17名乘客確定死亡，多人受到不同程度的輕重傷，50多歲的司機則受到輕傷，已送往醫院治療，並接受調查。印度總領事館（CGI）7日表示，至少有8名印度人遇難；非官方說法則指，印度死者可能達10人。

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