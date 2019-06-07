杜拜公車撞上架空標誌 釀17死多人輕重傷

2019-06-07 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜6日有公車疑似撞到架空標誌釀車禍，17名來自不同國家的民眾死亡，其中死者多為印度人。

綜合外媒報導，當地警方表示，事發於杜拜的謝赫穆罕默德．本．扎耶德路（Sheikh Mohammed bin Zayed Road），該輛在阿曼登記的公車載有31名不同國籍的乘客，正朝地鐵站方向行駛，在6日下午5點40分突然撞向阿勒拉什迪亞（Al Rashidiya）的出口標牌；當地媒體也稱，高度限制標誌切到公車車頂，司機有轉向以避開標誌。

目前17名乘客確定死亡，多人受到不同程度的輕重傷，50多歲的司機則受到輕傷，已送往醫院治療，並接受調查。印度總領事館（CGI）7日表示，至少有8名印度人遇難；非官方說法則指，印度死者可能達10人。

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا （مخرج الراشدية） الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي （@DubaiPoliceHQ） 2019年6月6日

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