酒後失言「戰爭奪島」 日眾議員遭彈劾仍打死不辭

2019-06-07 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議員丸山穗高5月隨團拜訪「北方四島」，卻在酒後失態，對同行的團長提問「你贊成戰爭奪島嗎？」挑動日俄談判敏感神經，消息一出也立刻遭到社會撻伐。而日本眾議院也在6日全票通過針對丸山的彈劾案，要他主動辭去眾議員一職，但丸山本人則堅持絕對不辭。

因「北方四島」富含天然資源與其戰略位置，因此在經濟上、軍事等用途上十分重要。過去日俄雙方都聲稱自己擁有該地的主權，但目前則由俄羅斯實際占有。日本與俄羅斯正在就針對「北方四島」所屬權問題在內的和平條約進行談判，但雙方對其主張迥異，未來談判形勢難料。

丸山穗高的「戰爭奪島」言論曝光後，就被立刻開除黨籍，其所屬的「日本維新會」幹部也特別前往位於東京的俄羅斯大使館拜會，向俄羅斯駐日大使當面致歉，俄國大使館也發文表示這番言論並沒有造成雙方關係倒退。眾議院的各個政黨聯合提交這次的彈劾決議案，這也是日本首次對單一議員採取彈劾。彈劾案提到丸山多次發表與議員身分不符的失職言論，損及國家利益並讓眾議院蒙羞。因此認為丸山已無資格繼續擔任國會議員，要求其自行請辭。

丸山在事發後立刻開記者會撤回發言並向社會大眾道歉，但為時已晚，如今眾議院全數通過丸山的彈劾案，他仍發文堅持不會主動請辭，會做到任期結束。

ただちに自ら進退について判断を。仔細は議運への提出文書の通り、行蔵は我に存し毀誉は他人の主張にて。その任期を全うし前に進んでまいります。

衆議院議員 丸山穂高 — 丸山ほだか （@maruyamahodaka） 2019年6月6日

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