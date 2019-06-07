中國大批寺廟被迫改建 這座廟遭「裝箱」最獵奇

2019-06-07 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教惡行罄竹難書，外媒披露，在當局整肅佛道教的過程中，許多寺廟為躲避強拆命運，紛紛被迫「變身」，有的被改建成麻將館，還有寺廟直接被當局架設四面鐵皮圍住，形同遭到「裝箱」，徹底與世隔絕。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，湖北省政府今年初派人到當地知名的「墨墨聖寺」公然砸寺，不僅把寫有寺名的扁額換成「民俗文化園」，接著更把寺內香爐砸了，改放上兩張麻將桌，明令該寺此後不得接受信徒香火，而要改建成娛樂場所。

報導指出，當地政府官員今年4月再次率人至該寺檢查，這次命令寺主把寺內的菩薩像全數移除，清除寺廟內外的宗教標誌，並在建築上張貼政治標語，動工的費用則全由寺方負擔，官員接著警告寺主，若不順從安排，當局將出動重型機具將整個寺廟拆毀，後者聞言只好乖乖付錢。

此外，河南省一座道教廟宇玉皇宮的下場更為獵奇，由於該廟素來靈驗且香火鼎盛，上級雖下達拆除命令，當地幹部卻因怕遭報應不敢拆廟，於是便要求廟主自行拆除，然遭後者拒絕。

在此兩難處境下，村幹部最終與政府人員商定，在寺廟的前後左右各蓋起一面鐵皮牆，將整個廟以「裝箱」的方式徹底封住，整個圍廟工程現已結束，如今廟宇被全面封鎖，從外面根本無法看出廟宇存在。

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