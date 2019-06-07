美國納稅人森77！ 川普全家訪英 住宿交通花費逾1億

川普4日出訪英國時，與即將於7日卸任的英國首相梅伊（Theresa May），在首相官邸「唐寧街10號」（10 Downing Street）前，留下歷史性的合影。一旁也可見英國「捕鼠大臣」賴瑞（Larry）的身影。（法新社）

2019-06-07 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普訪英行程日前正式結束，不過川普此行帶著全家大小同行，遭英國媒體指出光是在住宿及交通等費用上，就花費了將近1.1億元。而且這些費用，通通由美國納稅人買單。

綜合外媒報導，川普此次帶著他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），以及4位已成年的兒女隨行。川普的家人們所需的行政作業及安全防護措施，大大增加了此行所需的花費，讓總額達到347.5萬美元（約新台幣1.1億元）之譜。

多份由美國國務院簽訂的合約顯示，川普此行在倫敦洲際飯店（InterContinental London Park Lane）花費超過122萬美元（約新台幣3860萬元），下榻VIP住所。另外約有15萬美元（約新台幣475萬元），用以在該飯店下訂一般客房。

另外，為了安置後備人員及設備，國務院向希爾頓飯店（Hilton on Park Lane）支付了約34萬美元（約新台幣1075萬元），以及向邱吉爾凱悅飯店（Hyatt Regency – the Churchill）支付數十萬美元，用於下訂客房，其中也有6萬6千美元（約新台幣209萬元）用於鋪設發電機等後援設備。

此外，美方也向格羅夫納飯店（Grosvenor House Hotel）支付26萬6千美元（約新台幣842萬元），以及向坎伯蘭飯店（Cumberland hotel）支付9萬6千美元（約新台幣），但用途僅寫著「為了VIP到訪而準備的住宿」。

除了龐大的住宿需求，美國駐英國大使館也在上月20日向「三星汽車」（Tristar Cars）簽訂合約，花費超過35萬美元（約新台幣110萬元），用於豪華轎車租賃服務。

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