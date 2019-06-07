失禁崩潰！女基督徒遭強灌藥 中國毀滅信仰惡行曝光

2019-06-07 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教惡跡頻傳，有外媒披露，當局為逼迫基督徒放棄信仰，竟將信徒關入獄中以酷刑折磨，還強灌精神藥物，致其身心遭受摧殘，藥物毒害造成的後遺症也將伴隨他們一生之久。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府長期迫害人權，大舉非法關押法輪功學員、全能神教會成員、良心犯及大批新疆少數民族，並在獄中對這些施加酷刑，有的人還被活摘器官。即便未死，許多宗教人士還被強迫長期服用精神藥物，因而產生重大身心創傷。

報導指出，福建省一名因信仰遭監禁5年的女性基督徒黃女（化名）今年2月獲釋，她日前接受專訪時表示，自己在2014年無故被捕，警方為迫使她供出教會訊息與其他信徒身分，接連施加眾多酷刑，接著為了逼她放棄信仰，又對其進行洗腦，甚至還強灌藥品長達多年。

黃女表示，剛服藥後便覺得昏昏沉沉，還當場尿失禁，之後便出現記憶力嚴重衰退等身心異常狀況，在獲釋後，她的這些症狀仍無緩解跡象，讓黃女相當擔心會持續一生。

另一名女性基督徒則在被捕後遭嚴刑逼供而頭部劇痛，此後獄方便以此為由，強逼她服用精神藥物，導致她感到胃部與心臟出現不明疼痛，手腳發抖、全身抽筋，不時還會噁心嘔吐、視力模糊。即使監獄的醫師建議停止用藥，獄警仍繼續強迫她服藥長達10個月。

這名女基督徒透露，自己雖出獄兩年多，但只要一回憶頭就會痛，有時還會痛到嘔吐，且其反應能力與記憶力皆出現明顯衰退，有時候一天刷很多次牙，有時卻很多天都忘了刷牙。

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