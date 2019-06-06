中國航母001A油耗驚人 軍事專家：巡弋4天就要回港

2019-06-06 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國第2艘航空母艦「001A」可能在因燃料補給問題，重大拖累（big drag）整個航母戰鬥群。有報導指出，由於該型航母的油耗驚人，整個航母戰鬥群僅能出勤6天就必須靠岸補給。軍事專家王臻明表示，如果是巡弋南海，扣掉來回的航程，就只能進行4天的巡弋任務，無法與美國的核動力航空母艦相比。

綜合軍事專家王臻明臉書發文以及《亞洲時報》昨（5）日的報導，中國首艘自製航母「001A」，以改裝自前蘇聯的航艦遼寧號為藍本，可注滿燃油1萬3000公噸。當該航母以20節（每小時37公里）的速度巡航時，每天需消耗1100公噸的燃料，在接戰狀態下則要再增加400頓，同時還必須負擔其艦載的殲-15戰機的燃油。就算有23000噸的903型油彈補給艦隨行，航母再加上6至8個導彈驅逐艦和護衛艦，燃油仍極為吃緊。

王臻明表示，「整個作戰群可能也只能撐六天，就要馬上返航或尋找新的岸上補給點。」王臻明認為，如此燃油消耗的速度可說是「極為驚人」。

「001A」與遼寧號未來可能會常態性的在南海巡弋。王臻明表示，目前中國在海南島的榆林基地的相關建設工程，已快要完工，而在南海島礁上也正在興建能讓航空母艦停泊的設施。

不過，王臻明指出，從榆林基地到南海，去程就需費時1天，如果扣掉來回航程，並考量不在南海島礁上進行緊急補給，那中國的航空母艦作戰群，可能只能在南海執行4天的巡弋任務。王臻明指，中國的航空母艦作戰群無法與美國的核動力航空母艦相比。

另外，據報導，因不明原因，解放軍會在「001A」航母的燃油總量消耗3分之1的時候，就進行燃油補給。王臻明分析指出，這個可能是中國海軍的規定，而從目前已知的消息來計算，在戰鬥情況下，就算有2艘大型油彈補給艦隨行，並在戰時不遵守「3分之1」的規定，「可能也撐不過10天」。王臻明感嘆，「航空母艦真是錢坑無誤啊。」

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