研究人員：中國應對南韓空污負一半責任

2019-06-06 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓的空氣污染問題加劇，空氣中的粉塵使人民得病；有專家指出，中國應對南韓的汙染問題須負一半以上的責任。

據《BBC》6日的報導，根據世界衛生組織（WHO）的統計數據，南韓每年約有1萬8000人死於和汙染相關的疾病。去年南韓環境部表示，該國97％的人表明「空氣污染令他們身心痛苦」，南韓政府也宣布此一問題為社會災難。

為了找到污染源，南韓環境部官員搭著改裝的飛機，不時在朝鮮半島及中國間的黃海上空盤旋。首席研究員安俊英（Ahn Joon-young，音譯）發現，越接近中國，空氣污染就越嚴重，而海中的黑碳和二氧化硫都遠高於在南韓內陸濃度，意即污染物是從他處流入韓國的。不過被問及污染物可能的源頭在哪裡，安俊英緊張地笑了起來，只回應「聽說這是個政治問題。」

相較於安俊英的委婉，首爾市長朴元淳（Park Won-soon）態度較為直接，他曾引述環境研究人員的說法，指出「中國應對韓國的污染問題負50-60％的責任。」

首爾居民黃美善（Hwang Mi-sun，音譯）受訪時表示，她的兒子從小就患有呼吸道方面的疾病，已試過類固醇等各種藥物；醫師甚至建議黃美善，讓她兒子待在室內，避免被有毒氣體侵害。黃美善表示：「我沒有要求太多，我只希望我的孩子可以在蔚藍的天空下到外面玩耍。」。之後她加入「Mothers Against Fine Dust」的組織，以抗議、遊說政府等方式表達訴求，呼籲政府採取積極行動挽救下一代健康。他們也認為，粉塵應是在部分時間從蒙古和中國的沙漠吹來的。

南韓總統文在寅曾於今年3月6日下令和中國一同打擊霧霾。圖為綠色韓國聯合會（Green Korea United）高舉抗議標語。（歐新社檔案照）

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