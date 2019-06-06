大腳怪身分揭曉！ FBI公布塵封逾40年秘檔

2019-06-06 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕「大腳怪」存在與否，長期以來一直為世人討論，各地也不時有民眾目擊大腳怪的傳聞。今日美國聯邦調查局（FBI）公布了一份來自1976年，有關大腳怪的22頁檔案，立刻引起熱議。

大腳怪（bigfoot's）又稱大腳或北美野人，是一種傳說中未知的靈長類生物，出現在北美洲民俗學中，牠們棲息在偏遠的叢林中，範圍主要是在美國太平洋西北地區與加拿大不列顛哥倫比亞等地區。好幾世紀以來，不斷有人發誓曾親眼目睹大腳怪的身影。1976年，FBI在大腳怪資訊中心與展示館總監拜恩（Peter Byrne）的要求下，檢測了上面連有15根毛髮的奇怪皮膚樣本。

根據《大眾機械》（Popular Mechanics）報導，FBI通常不會公開此類文件，直到相關人物死亡，如今公布這份長達22頁的報告，可能的原因有二：一、大腳怪已經死亡；二、牠是真的。

報告顯示，拜恩要求FBI鑑定該皮膚樣本時表示，「我們不常遇到我們不能辨識的，或不是我們現有紀錄的毛髮，這附著在奇怪皮膚上的15根毛髮，是我們6年來首次獲得的毛髮，我們認為可能具有重要意義」。

FBI原本表示，聯邦調查局實驗室主要是為了執法機構進行刑事調查，但由於當時包括《紐約時報》、《華盛頓明星報》等報導，都宣稱大腳怪可能存在，因此他們還是著手進行鑑定。幾個月後，FBI回覆拜恩，表示該毛髮出於一種鹿科動物，「通過這些檢查得出結論，這些毛髮的起源是鹿類動物」。

《大眾機械》指出，雖然這是一個令人失望的答案，但仍不算是結案，「據我們所知，聯邦調查局可能還有沒向我們展示的大腳怪文件，這只是一個巧妙的障眼法」；已經93歲高齡的拜恩5日接受《ABC News》採訪時也表示，自己到現在仍堅信大腳怪存在。

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