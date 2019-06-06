尷尬！英王室稱女王會見D-Day盟友 畫面卻是德國總理...

2019-06-06 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念二戰諾曼第登陸75週年，各國政要齊聚英國出席紀念典禮，英國女王伊莉莎白二世也親自接見各國領導人，不料英國王室推特卻鬧烏龍，推特寫上女王與二戰參與諾曼第的「盟國」領導人會面，但照片卻是伊莉莎白二世與德國總理梅克爾同框的場景。

綜合外媒報導，今年適逢諾曼第登陸75週年，歐洲各地舉行盛大的紀念活動，當地時間5日多國元首齊聚英國南部樸茨茅斯港（Portsmouth）的紀念典禮，包括美國總統川普、英國首相梅伊、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道、澳洲總理莫里森等捲入諾曼第登陸的15國家領導人都到場，英國女王伊莉莎白二世也親自接見各國領導人。

除了各國政要以外，還有約300餘名參與D-Day的二戰老兵也出席紀念活動，伊莉莎白女王在典禮上向他們表示：「我們這個戰爭世代是堅毅不拔的，我很榮幸能夠與你們在此相聚」，她強調：「那些逝去之人的英勇、膽量和犧牲，絕對不會被遺忘。我很樂意但也謙卑的代表全英國，乃至整個自由世界，由衷的感謝你們。」

不料在這充滿紀念意義活動卻出現一個烏龍，英國王室推特發布女王動態影片時寫下，「在首相的介紹下，女王與二戰時參與諾曼第登陸的『盟國』（ the allied nations）領導人會面。」而縮圖正是女王準備與德國總理梅克爾握手的畫面，引發網友議論。

英國網友紛紛表示，德國的確有參與諾曼第登陸，但絕對不是「盟友」，但也有人緩頰說雖然當時德國不是盟友，但只要歷史能夠教會大家如何與鄰國相處，那麼就是一件好事，為避免讓失言風波擴大，英國王室推特隨後刪除這則文章。

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