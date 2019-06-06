多明尼加離奇命案！傳3美國人1週內同一度假村猝逝

2019-06-06 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加度假勝地拉羅瑪納（La Romana）上月25日傳出一名41歲美國女子韋納（Miranda Schaupp-Werner）被發現在一處度假村的酒店房間內身亡。離奇的是，該案發生5天後，一對來自馬里蘭州的夫婦，即63歲的荷姆斯（Edward Nathaniel Holmes）與49歲的戴伊（Cynthia Ann Day），也傳出在該度假村的另間酒店內身亡。目前當地警方已介入調查，美國國務院也表示將密切關注案情發展。

綜合媒體報導，代表韋納家屬發言的唐納德（Jay McDonald）表示，來自賓州、身體健康的韋納原本要與丈夫丹（Dan）一同慶祝結婚紀念日，抵達酒店後，韋納在房間內喝了一杯迷你吧的飲料，當時還在開心拍照的她，突然感到劇烈疼痛倒地，嚇壞了她的先生，醫護人員獲報趕緊抵達現場急救，但仍回天乏術，而死因疑為呼吸衰竭、肺水腫。

報導指出，未料，上月30日，未在規定時間內退房的荷姆斯及戴伊，被酒店員工發現人已身亡。韋納家屬聽聞該對夫妻的死訊後，便向美國國務院通報兩起事件相似處、要求進行調查。美國國務院也在聲明中向媒體證實上個月確實有3位公民死亡，並對死者家屬表達哀悼之意。

報導提到，度假村營運商回應，迄今為止沒有跡象表明兩起案件具關聯性。多明尼加警方說，韋納的確切死因仍未定論，毒理學報告仍在鑑定中，強調與暴力事件無關；至於荷姆斯和戴伊的部分，驗屍結果顯示其似現呼吸衰竭與肺水腫的情形，房間裡也似找到血壓藥物，但報導引述，荷姆斯去世前曾抱怨胸痛的問題，但似拒絕給醫師檢查。

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