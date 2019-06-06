前貴州大學教授公開「六四」學生死數 遭傳喚受虐下落不明

2019-06-06 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕貴州大學前教授楊紹政3日因在微信群發布六四事件遭槍殺學生的死亡人數，傳隔天早上就遭貴州省政法委強制傳喚、審訊及恐嚇，事後他僥倖逃脫，目前行蹤不明。

據網站「改變中國」（ChinaChange.org）創辦人曹雅學昨日在美東透過推特（Twitter）發布的貼文顯示，楊紹政在微信公開前38軍軍長徐勤先的司機透露的「『六四』學生遭槍殺人數高達3千至5千」訊息，使他被控涉嫌尋釁滋事，而在中國時間4日早上遭貴州省政法委、網信辦和多名國保，強制傳喚至該省花溪區公安局辦案中心；期間，內部人員要求楊紹政穿他們提供的衣服、尿檢、抽血及採集十指指紋，甚至被戴腳鐐、手銬及固定在審訊椅上問訊逾8小時。

但楊紹政對於指控全程緘默，且要求對方提供尋釁滋事的證據。審訊結束後，楊紹政被押送返家，但抵達住處後，他拒絕讓辦案中心人員進屋搜查而惹怒對方，最後又被帶回公安局重新審問，且對方揚言要虐待他，所幸楊紹政在返回辦案中心途中，趁相關人員疏忽時逃脫，目前下落不明。

據悉，楊紹政在貴州大學經濟學院任教期間，校方以「在課堂講述與課程無關之內容，與長期在網路上傳播、發表政治性錯誤言論和有害文章」等理由，在雙方溝通無效下遭開除，但外界認為，楊紹政遭開除的關鍵因素恐是他曾發表一篇批評中國當局的「全民公款養黨」文章。

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