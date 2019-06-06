援救孟晚舟不力？傳中國駐加拿大大使將調職

2019-06-06 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟被捕後，目前仍被加國「軟禁」並正在打官司，避免被引渡美國，中國方面幾乎是以國力來挽救孟晚舟，效果有限，但加國政壇昨傳出，中國駐加拿大大使盧沙野可能被調職，而背後原因可能是在挽救孟晚舟不力。

綜合媒體報導，這項消息稱是從「北京消息人士」傳出，這位人士更爆料，盧沙野已被提名駐法國大使，但中國外交部並未證實這項人事傳聞，但也沒有否認，只說，中國駐外大使任免需要經一定程序。

促使盧沙野調職的原因，各媒體原因都指向孟晚舟案，差別在於，有媒體認為盧沙野挽救孟晚舟不力，而被北京高層算帳調職，但是也有媒體認為盧沙野是發言不當，引發加國政府不滿，而被迫調職如同「驅逐」。

據了解，盧沙野在2017年派駐加拿大，孟晚舟被捕後曾在媒體發文抨擊加拿大「白人至上主義作祟」，之前還曾公開威脅加國政府，若禁華為5G肯定會有後果，惹怒加國政要，加拿大保守黨參議員吳清海（Thanh Hai Ngo）就要加國驅逐盧沙野，以強硬手段回擊中國，不過加國官員否認曾要求中方調職盧沙野。

中加兩國關係因孟晚舟案變得緊張，今年1月，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）已因孟晚舟而拔掉工作，目前還未派新人到職，如今，中國駐加大使也很可能走人，讓中加兩國可能陷入雙方都沒有大使的窘境。

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