帕拉育續任泰國總理 政經考驗多沒有蜜月期

2019-06-06 02:00

〔中央社〕泰國總理帕拉育在今天的國會總理選舉中勝出。帕拉育甫上任，就要面對眾多經濟議題，加上支持他的陣營在眾議院只有過半多一點席次，帕拉育繼續執政首年，將沒有蜜月期。

泰國於3月24日舉行眾議院選舉，選舉委員會5月7日和8日宣布眾議院選舉結果，共有27個政黨500人進入眾議院，創下歷史紀錄。

泰國國會今天舉行總理選舉，由公民力量黨（Palang Pracharath）聯盟支持的現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），對上以為泰黨（Pheu Thai）為首的民主聯盟支持的未來前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。最後帕拉育以500票對他納通的244票勝出。

帕拉育在2014年泰國軍事政變後上台，他今天勝出代表軍方繼2017年新憲法實施後，再透過選舉制度，將勢力延伸進入代表民意的國會。

而帕拉育繼續執政，也代表泰國政局短時間內不會有太大的變化，軍政府執政時期提出的政策可以延續，對投資者來說是較為可以預測的局面；但在眾議院，公民力量黨陣營只擁有過半多一點的席次，這屆國會接下來的運作順暢度，更是各界矚目的焦點。

曼谷郵報（Bangkok Post）前總編輯維拉（Veera Prateepchaikul）在曼谷郵報撰文分析，新內閣未來幾個月的第一個考驗，將會是在政府預算送到眾議院之時。維拉也指出，公民力量黨聯盟內的部分盟友如果認為沒有被善待，隨時有可能出走，聯盟內的矛盾鬥爭，是另一個令人憂慮的議題。

維拉指出，中美貿易戰對泰國出口造成負面影響，另外訪泰旅客人次下降、經濟成長減緩，帕拉育選上總理的第一年將會相當艱難，「沒有蜜月期」。

還有一個值得注意的是他納通的動向，他納通目前因為持有媒體股份的案子正被憲法法院調查中，憲法法院近期內就會宣布結果。

他納通從政以來在泰國掀起一股政治旋風，他以直言敢說的風格，獲得眾多年輕族群的支持，若他納通真的被憲法法院剝奪國會議員資格，泰國是否又會掀起另外一波動盪，值得關注。

維拉也分析，他納通即使最後被剝奪國會議員資格，依然可以在國會外發揮他的政治影響力。（編輯：林治平）

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