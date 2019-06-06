馬國前元首不愛江山愛美人 退位後喜獲麟兒

2019-06-06 01:20

〔中央社〕馬來西亞首位在任期結束前宣布退位的前元首莫哈末五世（Muhammad V），今年1月因傳出與俄羅斯前選美皇后蕾哈娜結婚而閃退後即無聲無息，他和妻子最近透露喜獲麟兒。

皈依伊斯蘭教的蕾哈娜（Rihana Oksana Petra）6月3日透過社群媒體Instagram上傳多張她與莫哈末五世的甜蜜照片，最受矚目的是一張嬰兒的小腳丫照片，她在照片的貼文中分享為人母的喜悅。

蕾哈娜在Instagram的貼文中寫道：「5月21日這天將我的人生分成『過去』和『將來』，我所聽說女人在生下寶寶後的所有轉變都是真實的。這份愛是獨特的。這是全新的感受。」

她又說：「感謝阿拉和我的丈夫讓我們擁有了自己的兒子，現在我們是三個人了。」她並告訴愛子：「感謝你選擇了我們的家庭。 」

莫哈末五世自去年11月開始請假，並傳出他與俄羅斯前選美皇后結婚，網路也流傳一張疑似兩人結婚的現場照片。

據英國《每日郵報》網站報導，兩人是於2018年11月22日在莫斯科音樂廳舉行婚禮。俄國媒體接著在1月7日爆料稱，蕾哈娜已有身孕。

49歲的莫哈末五世任職僅僅2年，這是馬來西亞自1957年脫離英國統治而獨立以來，首度有國王辭職。

馬來西亞是君主立憲國家，國家元首是從9個州屬中的世襲統治者中選出，任期5年。（編輯：林治平）

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