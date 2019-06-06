泰國國會選舉總理 帕拉育無意外輕鬆連任

2019-06-06 01:12

〔中央社〕泰國國會今天舉行總理選舉，現任總理帕拉育對上未來前進黨黨魁他納通，由於參議院幾乎為軍政府勢力，加上民主黨關鍵支持，帕拉育以500票對244票順利當選泰國總理。

泰國於3月24日舉行眾議院選舉，選舉委員會5月7日和8日宣布眾議院選舉結果，共有27個政黨500人進入眾議院，創下歷史紀錄。

參議院在5月24日選出蓬碧（Pornpetch Wichitcholchai）擔任參議院議長。眾議院5月25日舉行議長選舉，民主黨（democrats）和公民力量黨（Palang Pracharath）結盟，由民主黨的前總理乃川（Chuan Leekpai）出線擔任眾議院議長。

以為泰黨（Pheu Thai）和未來前進黨（future Forward）為首7個政黨組成的民主聯盟共有246席，推出未來前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）角逐總理。

支持軍政府和帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的陣營以公民力量黨為首，在民主黨昨天最後關頭決定加入後，此陣營在眾議院擁有過半的254席。

不過曾在選前表示不會支持帕拉育的民主黨前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva），今天早上在國會開會前因此宣布辭去國會議員職務。

今天的國會會議由乃川擔任會議主席，參眾議院共750人，扣掉艾比希、被憲法法院暫停行使國會議員職權的他納通以及一名生病的議員，共747人出席。

會議近中午時分開始，各黨議員輪番上陣發言，從議事規則吵到總理候選人的資格，冗長的發言程序持續了10個半小時，直到晚間近10時才結束，開始以一一唱名方式進行投票，投票歷時約1個半小時。747人中有3人棄權，帕拉育最後獲得500票，他納通獲得244票。

當選總理必須要參眾議院共750席過半席次也就是376席的支持，由於參議院250席幾乎是軍政府勢力，帕拉育的當選可以說是在意料之中。

帕拉育雖被提名為總理候選人，但他昨天表示他不會到國會發表他的施政理念。他納通則因為被憲法法庭暫停行使國會議員職權，因此他今天下午在會議廳外舉行記者會，說明他的參政理念。

他納通表示，新的領導人要跟得上時代以及科技變化，當年和泰國發展得差不多的四小龍如南韓和台灣，都已經超過泰國，泰國要迎頭趕上。（編輯：林治平）

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