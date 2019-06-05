自由之家：台灣媒體最自由 中國試圖利用媒體干預台灣選舉

2019-06-05 21:47

〔中央社〕自由之家發布「2019年自由與媒體」報告，台灣排名最高的4分等級，中國列最低的0分等級。報告提到中國試圖利用媒體干預台灣選舉，也透過施壓與監控發布系統，影響全球媒體報導。

自由之家（Freedom House）4日公布「2019年自由與媒體：向下的螺旋」（Freedom and the Media: A Downward Spiral）報告。

報告撰寫人、自由之家全球出版高級主任李普奇（Sarah Repucci）指出，過去10年全球媒體持續惡化，在開放社會與獨裁國家都有新的壓迫形式。在部分最具影響力的民主國家，民粹領袖也一直試圖扼殺媒體的獨立性。

根據這份報告，台灣和澳洲、加拿大、法國、德國等國家，同列最自由的4分等級；中國則是以0分，列最不自由國家。

報告也特別針對中國發布個別報告。報告撰寫人、自由之家東亞高級分析師庫克（Sarah Cook）指出，中國、中共與代理人迅速擴大對國外媒體製作與傳播管道的影響力。

中國影響全球新聞媒體內容的主要策略，包括透過友善媒體對中共的宣傳、向媒體或外交人員施壓以左右關鍵觀點，並涉及各國媒體市場管理內容發布系統。

報告指出，這些做法削弱民主治理與媒體自由，破壞公平競爭，干擾華人僑民社群，也削弱法治，並建立政治干預管道。

報告也提到中國政府試圖利用媒體干預台灣選舉指出，來自中國的假新聞與圖像竄改在社群網站廣為流傳，試圖損害台灣政府聲譽，部分還登上媒體版面。

報告並向民主國家政策制定者提出建議，以因應北京對外國媒體影響帶來的負面作用。包括採取政策要求中國媒體公開訊息；當中國外交或安全人員超越界限試圖干涉其他國家媒體報導時，應嚴正抗議，屢犯嚴重者，應考慮列為不受歡迎。

報告也建議各國應舉辦聽證會，更深入了解微信平台的政治審查與監督範圍、性質與影響，並討論施壓途徑，以維護民主國家使用者的言論自由與隱私。

另方面，民主國家也應支持獨立海外華人媒體，共同抵抗來自中國外交人員的壓力。

「2019年自由與媒體：向下的螺旋」（Freedom and the Media: A Downward Spiral）報告全文

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