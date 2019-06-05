習近平抵俄羅斯 展開3天國事訪問行程

2019-06-05 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（5日）抵達俄羅斯首都莫斯科，展開為期3天的國是訪問，將簽署約30份的官方與商業合作文件，而兩國皆對對方釋出善意，並強化雙方政經合作，被視為有意共同對抗美國。

綜合外媒報導，習近平今日搭乘專機抵達莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo airport），展開為期3天的國是訪問，並與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，試圖在中美局勢的緊張關係中尋求幫助。習近平的行程包含出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）、中俄建交70週年慶祝活動，以及簽署約30份的政府文件與商業合作文件。

根據報導，習近平表示，目前國際經貿情勢，處於保護主義加劇的狀態，而中俄經貿合作能取得顯著成果，更顯得難能可貴，且雙有有政治上的互信，在重大議題與利益上能互相支持。

這是俄羅斯在2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並受到西方各國譴責後，首度向東方國家釋出善意，同時藉由中國與俄羅斯的合作，共同對抗美國，並將在兩國領導人會晤後，簽署推動雙方「進入新時代的全球夥伴關係與戰略合作」與「加強現代戰略穩定」的聯合聲明。

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