「是中俄不負責任！」查爾斯熱談氣候議題 川普大讚但不改

2019-06-05 21:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普3日到達英國,展開為期3天的國是訪問。川普今天表示,英國王儲查爾斯對抗氣候變遷的決心給他留下了深刻的印象,然而川普認為需要在乎環保的是汙染嚴重的國家,而非美國。

綜合外媒報導,今天川普在英國獨立電視台(ITV)訪問中提到,昨天他和查爾斯夫婦夫婦共進下午茶時,查爾斯大部分的時間都在談論氣候話題,遊說他改善後代的生活環境,讓他印象深刻。

川普透露:「我們原本要聊15分鐘,結果聊了一個半小時。大部分都是查爾斯在講話,他真的對氣候變遷很有熱情,我覺得那樣很棒。」

川普還說:「查爾斯希望確保後代擁有良好氣候,而不是接連的災難。我同意,我也同樣希望。」但是川普又表示,他不認為美國應該採取更多環保措施。

川普表示:「所有的統計數據指出,美國有著最乾淨的環境、水質、空氣,環保方面當然可以表現得更好。」然而他話鋒一轉,又說:「但是中國、印度、俄羅斯,以及許多其他國家,他們的空氣很髒、水質不好,加上污然嚴重。如果你去某些城市,你甚至無法呼吸。需要在乎環保的是他們,是他們不負責任。」

自從川普2016年當選美國總統後,就撤回環境法規,還堅持讓美國退出巴黎氣候協定。根據研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)今年1月公布的一份報告指出,去年美國二氧化碳排放量增加3.4%,增幅是8年來最大。

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO