「是中俄不負責任！」查爾斯熱談氣候議題 川普大讚但不改

2019-06-05 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普3日到達英國，展開為期3天的國是訪問。川普今天表示，英國王儲查爾斯對抗氣候變遷的決心給他留下了深刻的印象，然而川普認為需要在乎環保的是汙染嚴重的國家，而非美國。

綜合外媒報導，今天川普在英國獨立電視台（ITV）訪問中提到，昨天他和查爾斯夫婦夫婦共進下午茶時，查爾斯大部分的時間都在談論氣候話題，遊說他改善後代的生活環境，讓他印象深刻。

川普透露：「我們原本要聊15分鐘，結果聊了一個半小時。大部分都是查爾斯在講話，他真的對氣候變遷很有熱情，我覺得那樣很棒。」

川普還說：「查爾斯希望確保後代擁有良好氣候，而不是接連的災難。我同意，我也同樣希望。」但是川普又表示，他不認為美國應該採取更多環保措施。

川普表示：「所有的統計數據指出，美國有著最乾淨的環境、水質、空氣，環保方面當然可以表現得更好。」然而他話鋒一轉，又說：「但是中國、印度、俄羅斯，以及許多其他國家，他們的空氣很髒、水質不好，加上污然嚴重。如果你去某些城市，你甚至無法呼吸。需要在乎環保的是他們，是他們不負責任。」

自從川普2016年當選美國總統後，就撤回環境法規，還堅持讓美國退出巴黎氣候協定。根據研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）今年1月公布的一份報告指出，去年美國二氧化碳排放量增加3.4%，增幅是8年來最大。

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO — Good Morning Britain （@GMB） 2019年6月5日

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