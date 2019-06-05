警訊！自由之家：中國對海外媒體影響力迅速擴大

2019-06-05 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕總部設於美國華府的非政府組織自由之家（Freedom House）4日發布《2019年自由與媒體》報告，指出中國的媒體管控情況日益嚴重，同時北京正迅速擴大對海外媒體的影響，透過箝制批評觀點和管理發布系統來影響全世界的新聞報導。

該機構全球出版高級主任、報告共同作者芮普琪（Sarah Repucci）告訴美國之音說，中國不僅箝制本國媒體，還不斷打壓所有訊息。近來，他們還不斷向其他國家輸出箝制媒體的模式。

她說︰「隨著西方政府撤回其新聞自由的全球形象，中國正在填補這一空白，這對世界各地的自由媒體來說都是一個非常大的問題。」

芮普琪說，中國主要透過三種策略影響世界各地的新聞內容。首先，透過對中國友好的媒體管道宣傳敘事；其次，向記者、外交官和媒體施壓，壓制批評觀點，代替北京來監管媒體；最後；第三，就是設法打入這些國家的媒體行業和市場，管理發布系統。例如，在非洲，中國設立自己的有線電視台和新聞機構， 他們可以利用這些機構來傳播自己的理念，或者按照他們的意願來編輯稿件，以便更好地對外宣傳。

報告稱，上述行為破壞公平競爭、干擾華人社區和削弱法治，已經削弱了民主治理和媒體自由。

此外，報告還指出，即使在民主國家，意圖鞏固權力的領導人也在尋找壓制獨立新聞的方法。同時，缺乏對主流新聞來源的信任、大量的虛假訊息，以及缺乏可持續的商業模式，都在打壓媒體行業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法