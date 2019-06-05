破局！委國反對派退出談判 外媒看衰馬杜羅政權

2019-06-05 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局徹底分裂，總統馬杜羅政權合法性備受反對派領袖瓜伊多挑戰，在歐洲多國斡旋下，上月底原傳出雙方有意在挪威進行談判，然最後卻因反對派拒絕出席而宣告破局。有外媒分析，反對派拒絕談判的決定十分明智，對馬杜羅而言反倒相當不利。

根據《美國之音》報導，委國反對派領袖瓜伊多上月底表示，反對派代表團預備前往挪威首都奧斯陸，與總統馬杜羅方面的人馬舉行首次面對面會談。但就在臨行前，瓜伊多疑與美國副總統彭斯電話密談，此後他便帶領反對派退出談判，而彭斯與美國國務院隨後也公開表達「馬杜羅必須下台」的堅定立場。

對此，委國重量級新聞媒體《El Nacional》主編奧特羅（Miguel Otero）表示，有鑑於馬杜羅過往曾有假意談判，進而分裂對方團結的紀錄，「瓜伊多這次的舉動（指退出談判）相當明智」。另外也有反對派議員認為，這次談判若然成局，將使致力於推翻馬杜羅政權的反對派「丟失立場」，最終可能失去支持者的民心。

自政變發生以來，馬杜羅政府在清算反對派勢力之餘，一直透過俄羅斯尋求中立第三方勢力協助，企圖與反對派展開談判，不料屢屢被反對陣營拒絕。此外，近期又有消息傳出，俄方擬撤回此前派駐至委的數百名軍事人員，此消息3日被俄國國防承包商「Rostec」部分證實，讓馬杜羅政府的處境更加艱難。

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