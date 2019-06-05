有這麼恐怖？ 外媒北京街訪 民眾聽到六四就溜走

2019-06-05 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（4日）是中國六四天安門事件30週年，許多外媒紛紛到北京針對此事進行街訪，澳洲廣播公司（ABC）也在北京街頭隨機訪問年輕人。從影片中可以看到，多名中國年輕人一聽到六四的反應都是連忙溜走，僅有一組民眾願意以不露臉的方式正面回應。

ABC中文網官方推特，昨天發布該媒體在北京街頭針對年輕人進行街訪的實錄影片，影片中可以看見，當記者脫口詢問對於「六四30週年」的看法時，多位中國民眾都表示「不好意思」、「我車來了」或是不發一語地連忙跑開。

其中僅有2位民眾以迂迴方式回應。一位民眾表示「應該沒有看過，但可能看過類似的」；另一位民眾表示自己看過，但他質疑，把這些照片公開在國際媒體上，到底是有何居心。

最後，記者終於採訪到1組民眾，願意在不露臉的狀態下發表看法。他們表示，「我們是持批判（態度）的，當局如果只能聽得進去一種聲音的話，我們其實是非常無力的」。

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