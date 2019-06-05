中國電視劇《九州縹緲錄》開播突喊卡 網友：因為六四

2019-06-05 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕改編自中國作家江南同名小說的電視劇《九州縹緲錄》，原訂於3日晚間10點在浙江衛視、優酷和騰訊視頻等平台開播。不料在開播前30分鐘，突然被臨時撤檔。騰訊視頻稱因「介質原因」無法播出，有媒體認為是與當局控管古裝劇有關，也有人說，該劇內容敏感又因適逢「六四」而遭停播。

根據中國「新京報網」報導，騰訊視頻稱因「介質原因」無法播出，就連劇組也表示，不知道什麼時候能上。該報導指出，調換檔期並不新鮮，但在開播出前不到半小時換檔則相對罕見。該報導認為，撤播的原因可能與當局對古裝劇的播出管控有關。

就在騰訊聲明：「尊敬的用戶，我們很抱歉地通知，因為介質原因，《九州縹緲錄》不能如期播出，敬請諒解。」大批影迷至騰訊微博留言，要求官方解釋何謂「介質原因」？有網友嘲諷，「介質問題」就是「高層『介入質問』的問題」。

有劇迷在推特上，對臨時撤檔是因該劇涉及古裝的說法不表認同。該劇迷表示，沒有明確的原因能說明為什麼會發生這種事，而真正的原因通常也不會被坦白。不過，他又表示，「我現在沒有憋氣—今天是天安門廣場抗議活動的周年紀念，所有人都在低吼。」

台北市議員苗博雅的前助理吳奕萱指稱「誰都看得出是因為六四」。吳奕萱說，該劇的劇情介紹寫著：「少年們奮起反抗，收獲了成長，成為一代領袖。」而預告台詞則有「黑暗與邪惡人人都會有，陽光和勇氣也是人人都會有那是做聖人英雄還是做強盜瘋子，只不過是一個選擇」、「在這亂世中，誰又能夠獨善其身呢」、「歷史都是用墨水書寫的」、「殺萬千人與救萬千人，便在世子這一念之間」、「一定要為一人，殺萬人嗎」等，這些關鍵字對中國來說都太敏感。

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