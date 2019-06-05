香港燭光晚會紀念六四30週年 逾18萬人出席拒遺忘血歷史

2019-06-05 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件今年滿30週年，香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）一如往年，4日在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會，悼念當年死者。支聯會晚間宣布今年超過18萬人參與，現場燭光如海。

綜合港媒報導，香港支聯會自1990年起舉行「六四」燭光集會以悼念學運罹難者，適逢天安門事件30週年，今年大會主題是「人民不會忘記！平反六四！公義必勝！」，數萬人湧入維園手舉燈燭，拒絕遺忘當年的血腥慘劇。

雖然今年晚會遇上雨天，但參與民眾仍擠爆維園6個足球場和草地，附近的天后港鐵站更出現人龍，排隊嘗試進場。支聯會晚間10時宣布，今年有超過18萬人出席集會，為六四20週年以來最多人。港警則稱最高峰有3.7萬人。

香港支聯會成員、「佔中三子」朱耀明出席晚會上台發言，他提到，只要還有一個持不同政見的人入獄，大家就不會有真正的自由；「因此，要有信心、勇氣起來行動；以愛、以良善、以公義對抗不義的政權」。

他在演講中引述諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）1986年獲獎致詞，若選擇遺忘殘暴之事，「我們便是犯罪，就成了幫兇。」他說，今晚聚會，「就是要讓受苦的人知道，他們並不孤單，我們沒有忘記他們」。

晚會上也播放了「天安門母親」發起人之一張先玲錄製的談話影片，她感謝香港民眾的支持，天安門慘案已過去30年了，但至今仍記憶猶新，「我們痛苦過、悲傷過，如今巨大的悲痛已化為支撐我們抗爭的動力！」

香港歌手黃耀明則在晚會上獻唱悼念六四歌曲《回憶有罪》，最後更呼籲大家，6月9日一起上街參加反對修訂《逃犯條例》遊行。

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