全球出現天安門！中國集體失憶 AIT聲援國際組織

2019-06-04 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日為中國六四天安門事件30週年紀念日，中共當局全面封鎖網路言論，試圖抹煞這段歷史，讓中國人集體失憶。對此，國際特赦組織（Amnesty International ）出奇招幫助中共恢復記憶，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）也在首次「台灣全球參與論壇」上也藉回憶六四屠殺，來重申參與式民主的力量。

據貼文指出，AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）在首次「台灣全球參與公共論壇」上表示，三十年前中國一連串災難性的決定，造成數千以計的死傷。相形之下，台灣的民主社會深諳「體制的力量來自人民」之道理，而不反其道而行。

酈英傑表示：「在我們哀悼30年前的天安門悲劇同時，我希望自由世界能夠慶祝自己從參與式民主所汲取的力量，就像這個論壇一樣。」

此外，國際特赦組織（Amnesty International ）也發起一場「#六四我記得」（#WeRemember64）的活動，在全球知名景點貼上「天安門廣場」的路牌，反制中國封鎖所有與六四相關的言論，想告訴全世界：「我們從未忘記天安門廣場上的鎮壓！」美國在台協會也轉貼這段影片，聲援這項活動，提醒世人天安門事件的存在。

相關影片如下：

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